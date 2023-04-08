В России отреагировали на сбитую над Крымом ракету

«Надо понять сначала, они же могут сказать, что это случайно залетело. Важнее, что сбили. К сожалению, такие провокации иногда будут. Если бы сейчас не было спецоперации, было бы странно, что прилетело. А сейчас они (Украина — прим "Ленты.ру") расценивают это так, будто они свою территорию бомбят, в их парадигме [это так], мировому сообществу они это так объясняют и оправдывают. Здесь надо посмотреть, насколько это целенаправленно или случайно было сделано. Элемент случайности и безалаберности у них тоже вероятен», — считает депутат.