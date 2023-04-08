Герой России ответил анекдотом про медведя на слова Зеленского о Крыме

Истерящие Запад, США, напоминают двух охотников из анекдота: они пошли на медведя, один второму говорит — я его поймал, второй говорит — веди его сюда, первый отвечает — не могу, медведь меня не пускает. поймал медведя, веди его сюда, не могу, он меня не пускает. Так и они, не знают, как из ситуации вокруг Украины выпутаться, — подчеркнул Липовой.