Слуцкий ответил на заявление Зеленского по Крыму

«Никто и никогда не оторвет от нас Крым и Донбасс, не заставит их жителей предать себя и тех, отдал жизнь, чтобы быть с Россией. Фашистским концлагерям не бывать на русской земле! Мы уже слышали призывы из Киева «убивать русских». Так что откровения еще одного неонациста из своры Зеленского немногое добавляют к образу нынешнего украинского режима. Но все они фиксируются для будущего трибунала», — подчеркнул Слуцкий.