Слуцкий ответил на заявление Зеленского по Крыму

Руководство Украины не скрывает своего реального подхода по отношению к русским, обещая этнические чистки Крыму и Донбассу, считает глава комитета нижней палаты парламента по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение полуострова якобы безальтернативный вариант для всего мира.
«Зеленский заявляет о «безальтернативности» возвращения Крыма, якобы, для всего мира. Для какого мира, хочется спросить. Мира, где убивают русских, где запрещены русский язык и культура? Собственно, такой подход и не скрывается нацисткой хунтой. Этнические чистки обещает устроить киевский режим жителям Крыма и Донбасса, если эти территории когда-либо вернуться в состав нынешней Украины», — написал Слуцкий.
Как указал депутат Госдумы, на это указывают и слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что российский паспорт якобы является готовым обвинительным приговором. Он также добавил, что политик обещает «предателям» заключение и высылку с территории Украины.
«Никто и никогда не оторвет от нас Крым и Донбасс, не заставит их жителей предать себя и тех, отдал жизнь, чтобы быть с Россией. Фашистским концлагерям не бывать на русской земле! Мы уже слышали призывы из Киева «убивать русских». Так что откровения еще одного неонациста из своры Зеленского немногое добавляют к образу нынешнего украинского режима. Но все они фиксируются для будущего трибунала», — подчеркнул Слуцкий.