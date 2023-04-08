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8 минут назад

Захарова прокомментировала слова Подоляка об отмене российского культурного пространства

Елена Прошина

Высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отмене российского культурного пространства в Крыму напоминает о нацизме, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала слова Подоляка об отмене российского пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне Подоляк рассказал о планах Киева по «украинизации» Крыма. Он пояснил, что на полуострове нет места российской культуре, русским писателям. На нем могут быть либо украинское, либо глобальное культурные пространства.

«[Высокопоставленные украинские чиновники - это] нацисты в полный рост», - подчеркнула Захарова.

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Дипломат напомнила, что до 2022 года власти Украины также позволяли себе резкие высказывания. Она добавила, что западные страны не только не критиковали их за это, а, напротив, одобряли их речи и снабжали Киев оружием.

Напомним, что Подоляк постоянно рассказывает о намерениях Украины в отношении Крыма. Так, накануне он пообещал, что ВСУ вернут полуостров в течение ближайших шести месяцев, после чего уничтожат Крымский мост.

Политика,Михаил Подоляк,Мария Захарова,МИД России,
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