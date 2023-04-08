Захарова прокомментировала слова Подоляка об отмене российского пространства

Высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка об отмене российского культурного пространства в Крыму напоминает о нацизме, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что накануне Подоляк рассказал о планах Киева по «украинизации» Крыма. Он пояснил, что на полуострове нет места российской культуре, русским писателям. На нем могут быть либо украинское, либо глобальное культурные пространства.
«[Высокопоставленные украинские чиновники - это] нацисты в полный рост», - подчеркнула Захарова.
Дипломат напомнила, что до 2022 года власти Украины также позволяли себе резкие высказывания. Она добавила, что западные страны не только не критиковали их за это, а, напротив, одобряли их речи и снабжали Киев оружием.
Напомним, что Подоляк постоянно рассказывает о намерениях Украины в отношении Крыма. Так, накануне он пообещал, что ВСУ вернут полуостров в течение ближайших шести месяцев, после чего уничтожат Крымский мост.