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Захарова оценила призыв Подоляка к отказу от российского культурного пространства

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацистами представителей украинских властей. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что украинцы должны «полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства».

Захарова оценила призыв Подоляка к отказу от культурного пространства России
© РИА Новости

«Нацисты в полный рост. И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие», — написала Захарова.

В своем посте представитель МИД России также процитировала заявления Подоляка, в нем сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского призвал не только к отказу от российского культурного пространства, но и «российскости» в целом. При этом он допустил возможность использования русского языка украинцами на бытовом уровне.

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