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26 минут назад

Главой департамента регионального развития кабмина стала Светлана Иванова

ТАССиещё 1

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Светланы Ивановой директором департамента регионального развития правительства России. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина РФ.

Главой департамента регионального развития кабмина стала Светлана Иванова
Фото: Минстрой РоссииМинстрой России

"Директором департамента регионального развития правительства России стала Светлана Иванова", - говорится в сообщении.

Иванова работала на различных должностях в органах государственной власти Костромской области. В 2012 году пришла на работу в Министерство регионального развития России, где прошла путь от начальника отдела до статс-секретаря - заместителя министра. В марте 2021 года распоряжением правительства Иванова была назначена статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Василий Анохин, занимавший должность директора департамента регионального развития правительства ранее, указом президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области, напомнили в кабмине.

Политика,Михаил Мишустин,Светлана Иванова,Правительство РФ,
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