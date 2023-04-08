Главой департамента регионального развития кабмина стала Светлана Иванова

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Светланы Ивановой директором департамента регионального развития правительства России. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина РФ.

Иванова работала на различных должностях в органах государственной власти Костромской области. В 2012 году пришла на работу в Министерство регионального развития России, где прошла путь от начальника отдела до статс-секретаря - заместителя министра. В марте 2021 года распоряжением правительства Иванова была назначена статс-секретарем - заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.