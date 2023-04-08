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48 минут назад

Медведев предсказал «исчезновение» Украины

Илья Родин

В существовании Украины не заинтересовано ни одно государство на планете, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что она «не нужна» даже собственным гражданам.

Медведев предсказал «исчезновение» Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медведев отметил, что Европе Украина не нужна. Конфликт принес макрорегиону инфляцию, огромные счета за ЖКУ, «загнивание» бизнеса. В дальнейшем, ситуация может только ухудшиться.

Американцам в целом, уточнил зампред Совбеза, Киев тоже не интересен. Большинство жителей Соединенных Штатов даже не знает, где находится республика, в которую власти страны отправляют денежные средства в огромных объемах.

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По его мнению, внимание к ней проявляют только политиканы, которые «давно расписались в собственном слабоумии».

Африка и Латинская Америка, в свою очередь, прежде всего думают о том, что потраченных на Украину миллиардов хватило бы на большое количество программ, направленных на улучшение жизни их населения, полагает Медведев.

Лидеры азиатских держав занимаются решением проблем, вызванных пандемией коронавируса, уточнил зампред Совбеза. Кроме того, они внимательно наблюдают за сложившейся ситуацией, изучают применение цветных технологий для устранения государств-конкурентов. И понимают, что они могут быть применены и против них.

России Украина также не требуется, заметил Медведев. По его оценке, эта республика - «не страна вовсе, а облако в штанах, засаленное, вконец прохудившееся лоскутное одеяло».

Зампред Совбеза резюмировал, что страна в том виде, в котором она сейчас пребывает, не нужна и собственным гражданам, они неудержимо ее покидают: «из 45 миллионов осталось 20».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Мнения,
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