В Москве поддерживают расширение экономических связей с Ханоем

Власти Москвы настроены на активизацию и расширение экономических связей с вьетнамской столицей Ханоем, которые не были в центре внимания в последние годы. Об этом рассказал ТАСС в субботу заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Евгений Дридзе, возглавляющий столичную делегацию на проходящей с 5 по 8 апреля в Ханое крупной международной многоотраслевой выставке Vietnam Expo - 2023.

Фото: © РИА Новости. Михаил Фомичев © РИА Новости. Михаил Фомичев

"Вьетнам в последние годы не был в фокусе экономических интересов московского бизнеса, и поэтому сказать о том, что наше экономическое сотрудничество добилось каких-то особенных успехов объективно нельзя", - отметил чиновник. Сейчас московское правительство, по его словам, начало исправлять ситуацию и поэтому привезло на Vietnam Expo - 2023 представительную делегацию московских компаний. "Эта выставка - демонстрация того, что Москва внимательно следит за конъюнктурой, понимает ситуацию и старается помогать бизнесу, который готов выходить на внешние рынки", - сказал представитель столичных властей.

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В московской коллективной экспозиции представлены десять предприятий, которые заинтересованы в выходе на вьетнамский рынок в таких областях, как информационные технологии, промышленность, медицина и образование. В их числе ООО "ВижнЛабс" - один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения, высокотехнологичная компания ООО "ЭлигоВижн", которая занимается разработками в области интерактивной 3D-визуализации и программного обеспечения, а также технологий дополненной и виртуальной реальности, Московский авиационный институт - один из ведущих высокотехнологичных вузов России, обеспечивающий подготовку инженерных кадров, а также лидер в области научных исследования мирового уровня, приоритетными направлениями которого являются авиационные, ракетно-космические, энергетические и IT-системы.