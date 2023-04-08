$79.50+0.1487.10+0.37
33 минуты назад

В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта

Lenta.ru

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал лучший способ урегулирования украинского конфликта в беседе с РИА Новости.

В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости

«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — сказал он. Так, по его словам, юго-восток страны «всегда тяготел к России» и «всегда являлся очень важной частью русского мира». В частности, под контролем России должны быть Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должна быть под контролем России, заявил Константинов.

Западные регионы Украины «инфицированы русофобией», хотя это не чужая России земля и не чужие люди, отметил парламентарий. «Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего», — отметил он, добавив, что «единственным условием для них должно быть искоренение нацизма». Центральную Украину Константинов назвал основным предметом предстоящего торга России с Западом. «Наиболее реальный вариант — создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз», — выразил мнение он.

Ранее Владимир Константинов заявил, что Украину ждет короткий разговор в случае, если она попытается захватить Крым. По его мнению, подобные заявления — это попытка отвлечь общественность от бедственного положения Украины.

Политика,Владимир Константинов,НАТО,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий