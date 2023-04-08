В Крыму назвали лучший способ урегулирования украинского конфликта

«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант — по которому различные регионы бывшей Украины ждет различная политическая судьба», — сказал он. Так, по его словам, юго-восток страны «всегда тяготел к России » и «всегда являлся очень важной частью русского мира». В частности, под контролем России должны быть Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должна быть под контролем России, заявил Константинов.

Западные регионы Украины «инфицированы русофобией», хотя это не чужая России земля и не чужие люди, отметил парламентарий. «Мы не хотим сейчас с ними иметь ничего общего», — отметил он, добавив, что «единственным условием для них должно быть искоренение нацизма». Центральную Украину Константинов назвал основным предметом предстоящего торга России с Западом. «Наиболее реальный вариант — создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз», — выразил мнение он.