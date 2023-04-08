Ульянов оценил шансы достичь договоренности по защите ЗАЭС

Шансы на договоренность по обеспечению безопасности Запорожской АЭС есть, но они невелики. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов .

"Шансы выхода на договоренность, безусловно, сохраняются, но они пока не слишком велики. По сути, дело упирается в негативную позицию Киева", - сказал он.

Ранее Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" заявлял, что РФ и МАГАТЭ ведут конструктивный и профессиональный диалог по теме защиты Запорожской АЭС, и что глава организации Рафаэль Гросси корректирует свои предложения в данной сфере. Он отметил, что гендиректор МАГАТЭ, в частности, убрал из своего предложения по обеспечению безопасности на ЗАЭС слово "зона", "которое имеет территориальный аспект" и "которое может затруднять принятие Киевом позитивного решения" по вопросу безопасности станции.