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19 минут назад

Ульянов оценил шансы достичь договоренности по защите ЗАЭС

ТАСС

Шансы на договоренность по обеспечению безопасности Запорожской АЭС есть, но они невелики. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов оценил шансы достичь договоренности по защите ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шансы выхода на договоренность, безусловно, сохраняются, но они пока не слишком велики. По сути, дело упирается в негативную позицию Киева", - сказал он.

Ранее Ульянов в эфире телеканала "Россия-24" заявлял, что РФ и МАГАТЭ ведут конструктивный и профессиональный диалог по теме защиты Запорожской АЭС, и что глава организации Рафаэль Гросси корректирует свои предложения в данной сфере. Он отметил, что гендиректор МАГАТЭ, в частности, убрал из своего предложения по обеспечению безопасности на ЗАЭС слово "зона", "которое имеет территориальный аспект" и "которое может затруднять принятие Киевом позитивного решения" по вопросу безопасности станции.

Политика,Рафаэль Гросси,Михаил Ульянов,МАГАТЭ,
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