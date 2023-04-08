Политическим партиям написали правила

Принятые Госдумой III созыва документы охватили практически все стороны общественно-политической жизни страны. Депутаты поддержали законы о политических партиях и о выборах президента, согласились предоставить определенные гарантии бывшим главам государств и провести Всероссийскую перепись населения. Всего за время работы палата приняла 805 законов, из них президент подписал свыше 700.

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Экстремизм запретили

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К концу 90-х на политической сцене с каждым годом появлялось все больше партий и движений. Если на декабрь 1996 года в России насчитывалось 2845 зарегистрированных общероссийских общественных объединений, то к 1999 году их число увеличилось до 3,5 тысячи. Стало очевидно, что пора наводить порядок.

Госдума 7 февраля 2001 года рассмотрела пять альтернативных законопроектов «О политических партиях», в том числе инициативу, разработанную Центризбиркомом и внесенную президентом Владимиром Путиным. Этот вариант и приняли.

В нем впервые в новейшей истории состоялось законодательное признание идеологического и политического многообразия и принципа многопартийности. Структурировать российскую политическую систему решили за счет жестких требований к численности партии и региональных организаций. Согласно закону, партией считается организация, постоянно участвующая в выборах, с числом членов не меньше 10 тысяч и имеющая отделения не менее чем в 50 регионах, причем каждое из них — не меньше ста человек. Законодательно определили процесс создания партии, ее внутреннее устройство, право на участие в выборах и референдумах, финансирование, взаимоотношения с государством. Закон допускал совмещение лидерства в партии с занятием государственной должности. Но при этом лидер партии не должен использовать свое служебное положение в интересах партии, а партия не может диктовать ему свою волю, свои решения как руководство к действию.

Появились и ограничения: запретили, например, формировать политические партии, деятельность которых признана экстремистской. Также нельзя создавать политические партии по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Еще одно требование — партия не должна состоять из представителей одной профессии.

Беспризорных пересчитали

К концу 90-х годов Россия столкнулась с бумом беспризорности. Среди причин — обнищание населения, из-за чего все больше родителей стали пытаться уйти от реальности при помощи бутылки. По разным подсчетам, бездомных детей в стране было от 620 тысяч до двух миллионов. Только в Москве — 25 тысяч. Шесть тысяч детей каждый год проходили через приемник-распределитель, то есть становились малолетними преступниками.

К тому времени законодатели уже приняли несколько нормативных документов, улучшающих положение детей: Семейный кодекс, Закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановление Правительства «Об организации централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей».

С 1996 года на территории страны действовали федеральный и 83 региональных банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Однако радикального улучшения ситуации не произошло. Более того, количество усыновленных детей год от года сокращалось. Так, с 1998 по 2001 год их число уменьшилось на 17 процентов, а количество воспитанников детских домов, наоборот, выросло на 32 процента.

В 2001 году создали государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. В этом помог закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ. Новая государственная информационная система собирала сведения о несовершеннолетних, нуждающихся в устройстве в семью. Ресурс был нужен россиянам, желающим усыновить ребенка. Также закон возлагал обязанность на Минобразования обеспечивать приоритет российского усыновления над иностранным, предусматривал судебный порядок рассмотрения вопросов об иностранном усыновлении.

Экс-президентам обеспечили поддержку

После отставки первого президента России Бориса Ельцина и.о. главы государства Владимир Путин подписал указ от 31 декабря 1999 года «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 12 февраля 2001 года уже в статусе полноценного президента Путин подписал одноименный федеральный закон, закрепивший за экс-главой государства ряд льгот.

Так, ему предоставляется в пользование «одна из государственных дач», сохраняются госохрана, правительственная связь и медицинское обслуживание, а также выделяется денежное содержание в размере 75 процентов президентского оклада.

Борис Ельцин поселился на даче в Барвихе в 1997 году и после отставки дачу закрепили за ним в пожизненное пользование. Все расходы взял на себя федеральный бюджет. Объект включает в себя ряд строений на территории 66 гектаров. После смерти Бориса Ельцина дачу в Барвихе оставили его семье.

Война курению — пока не «на поражение»

В 2000-х годах Россия занимала второе место в мире по числу курящих. До вступления в силу в 2013 году запрета на курение в общественных местах, в нашей стране дымило 39,1 процента взрослого населения, а среди мужчин — 60,2 процента.

Первым шагом в борьбе с этой вредной привычкой стал принятый в 2001 году Закон № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». Он установил нормы содержания вредных веществ в дыме сигарет с фильтром и без него. Также он требовал размещать на пачках предупредительные надписи о вреде курения для здоровья и запрещал продажу сигарет несовершеннолетним. Тем не менее серьезно закон ситуацию не изменил, этих норм было явно недостаточно.

Масштабная борьба с курением в России началась позже, в 2008 году — тогда наша страна присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и стала 154-м государством, подписавшим документ. За всю историю ВОЗ ни одна ее конвенция не вызывала такого одобрения.

А пять лет спустя в День защитника Отечества, 23 февраля 2013 года, президент Путин подписал Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который вступил в силу в другой символичный день — День защиты детей, 1 июня того же года. Закон запретил курить на территории образовательных, медицинских, спортивных, культурных учреждений, на детских площадках, лестничных клетках, а также в самолетах, аэропортах, гостиницах, ресторанах и офисах. Сигареты исчезли из киосков и специальных автоматов, а также с ярмарок и выставок. В дополнение к этому на телевидении стали показывать предупреждение о вреде курения перед фильмами, содержащими сцены употреблением табака, а любую рекламу сигарет запретили в принципе. Одновременно законодатели повысили ответственность за продажу табака несовершеннолетним.

Новое слово — ОСАГО

Со второго полугодия 2003 года каждый владелец машины в России обязан оформить полис ОСАГО. Это правило ввел Закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Обязательное страхование предусмотрели как механизм, призванный гарантировать возмещение ущерба, причиненного водителями на дорогах. Прежде в России с помощью полиса автолюбители защищали только свои машины и пассажиров. Теперь же решили страховать ответственность водителей перед другими участникам дорожного движения. В случае ДТП убытки потерпевшей стороне должна возместить компания, заключившая договор с виновником происшествия.

Идея была не нова: такое страхование действует во многих странах мира и в рамках транснациональных соглашений — например, «зеленая карта».

С 1 июля 2003 года за безаварийную езду стала накапливаться скидка — 5 процентов за каждый год.

Безопасность еды взяли на госконтроль

Кризис агропромышленного комплекса 90-х годов и снижение уровня жизни значительной части населения привели к тому, что россияне стали чаще страдать от болезней, связанных с неправильным питанием. В страну хлынул поток дешевой импортной еды и напитков сомнительного происхождения и качества: «ножки Буша», маргарин «Рама», спирт Royal и растворимые порошки «Invite». Позволить себе дорогие и безопасные продукты могли далеко не все.

Решить проблему был призван Закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документ впервые закрепил несколько важных принципов. Во-первых, ответственность государства за регулирование обеспечения качества и безопасности пищи, а также продовольственного сырья. Во-вторых, ответственность изготовителей за соблюдение установленных требований к качеству и безопасности пищевой продукции на всех этапах ее обращения.

Контролировать происходящее на продовольственном рынке решили с помощью госстандартов, государственных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, государственных ветеринарных правил и норм.

Служить можно альтернативно

Если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию человека, он может заменить ее на альтернативную. Такое право россиян закреплено в Конституции. Но сам механизм зачисления на альтернативную службу появился только в принятом Госдумой III созыва законе от 25 июля 2002 года №113-ФЗ.

Альтернативная гражданская служба — это обычная работа вместо армии. Проходить АГС можно в государственных организациях и Вооруженных силах в качестве гражданского персонала. Например, санитаром в больнице, почтальоном или водителем.

Правом заменить военную службу по призыву на альтернативную могут также представители коренных малочисленных народов России, которые ведут традиционный образ жизни, занимаются традиционной хозяйственной деятельностью или промыслами.

Проходить альтернативку, как правило, приходится за пределами региона, в котором человек живет постоянно.

Направляет на АГС призывная комиссия. Альтернативщики мало чем отличаются от обычных работников предприятий, на которых они оказываются. Они тоже получают заработную плату, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, рабочий день для них установлен трудовым распорядком и, как правило, составляет 40 часов в неделю. Срок альтернативной службы не год, как в армии, а 21 месяц или 18 месяцев, если проходить ее в организациях, которые входят в структуры Минобороны.

Доплаты за особые заслуги

В марте 2002 года президент подписал закон № 21-ФЗ о дополнительных выплатах россиянам, имеющим выдающиеся достижения или заслуги перед Россией. Дополнительное социальное обеспечение, в частности, назначили:

героям Советского Союза, героям Российской Федерации; гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного; гражданам, награжденным орденом Ленина; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени; гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней; героям Социалистического Труда; гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней; лауреатам Ленинской премии, государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР); гражданам, награжденным орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней; чемпионам Олимпийских игр.

Размер дополнительных выплат разнился. Например, герои Советского Союза, получали доплату в 415 процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости. Люди, награжденные орденом Ленина, — 330 процентов. Чемпионы олимпийских игр — 250 процентов.

Овечке Долли не дали выйти в люди

В 1996 году в Шотландии клонировали первое млекопитающее, то есть воспроизвели особь с полностью идентичным набором генетических характеристик и внешностью. Это была овца, которую назвали Долли. Животное прожило 6,5 года и оставило после себя шесть ягнят. Такие результаты считают успехом технологии.

Но довольно быстро ученые пошли и к технологиям, позволяющим клонировать человека. Однако такие эксперименты сразу же запретили многие страны, в том числе Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Исландия, Италия.

В России в 2002 году приняли Закон № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование человека». Как указано в документе, запрет предусмотрен, «исходя из принципов уважения человека, признания ценности личности, необходимости защиты прав и свобод человека и учитывая недостаточно изученные биологические и социальные последствия клонирования человека».

Кроме того

Федеральный закон от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» предписал, что участие в этом мероприятии является общественной обязанностью человека и гражданина. Проводить перепись решено не реже чем один раз в десять лет.

Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» разрешил предоставлять земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства россиянам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания в сельских поселениях. Тем, кто живет в городских поселениях, такие наделы решено предоставлять при наличии свободных мест.

Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» дал право вести предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Федеральный закон от 10 января 2003 года «О выборах президента» предписал, что главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Занимать эту должность человек имеет право не более двух сроков подряд.