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13 минут назад

В РФ могут повысить срок за действия по дестабилизации в стране

Елена Прошина

Госдума предложила повысить срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в РФ с 15 до 20 лет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

В РФ могут повысить срок за действия по дестабилизации в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас — 15 лет)», — написал он.

По его словам, данная поправка в Уголовный кодекс РФ разрабатывалась депутатами Госдумы совместно с представителями комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Также предлагается увеличить минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до семи лет, диверсию до 20 лет и установить пожизненное лишение свободы за госизмену.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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