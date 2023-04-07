В РФ могут повысить срок за действия по дестабилизации в стране

Госдума предложила повысить срок лишения свободы за действия, создавшие угрозу гибели людей и направленные на дестабилизацию ситуации в РФ с 15 до 20 лет. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

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«Максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до двадцати лет лишения свободы (сейчас — 15 лет)», — написал он.

По его словам, данная поправка в Уголовный кодекс РФ разрабатывалась депутатами Госдумы совместно с представителями комитета по безопасности и противодействию коррупции.