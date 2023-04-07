$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

В Госдуму внесли поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за терроризм

ТАСС

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ об ужесточении ответственности за терроризм. Об этом в пятницу сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В Госдуму внесли поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за терроризм
Фото: ТАССТАСС

"Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете, <…> об ужесточении ответственности за терроризм", - написал он в своем Telegram-канале.

Пискарев отметил, что сразу по нескольким составам преступлений предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности. Так, по его словам, максимальный срок за "совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране", предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,Горячая новость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий