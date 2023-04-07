В Госдуму внесли поправки в УК РФ об ужесточении ответственности за терроризм

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ об ужесточении ответственности за терроризм. Об этом в пятницу сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев .

"Вместе с коллегами из комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в комитете, <…> об ужесточении ответственности за терроризм", - написал он в своем Telegram-канале .

Пискарев отметил, что сразу по нескольким составам преступлений предлагается существенно повысить нижний и верхний предел ответственности. Так, по его словам, максимальный срок за "совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране", предложено увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы.