Посол РФ: вступление Финляндии в НАТО грозит столкновением ядерных держав

Посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что решение о вступлении Финляндии в НАТО является стратегической ошибкой, так как линия коллективного Запада ведет к усилению угрозы прямого столкновения ядерных держав.
По его словам, странами, входящими в Североатлантический альянс, был взят курс на взвинчивание конфронтации с Россией.
«Это стратегическая ошибка, это линия, которая, к сожалению, ведет к усилению угрозы прямого столкновения ядерных держав. И конечно, ни о каком укреплении безопасности здесь речи быть не может», — сказал Токовинин.
Также он отметил, что выстраивание безопасности в Европе не вместе с Россией, а против России является «трагической стратегической ошибкой».