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1 час назад

Правительство России утвердило перечень подлежащих маркировке животных из 12 пунктов

Газета.Ruиещё 4

Правительство России утвердило правила осуществления учета и перечень видов животных, подлежащих индивидуальной или групповой маркировке и учету. Постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Правительство РФ утвердило перечень подлежащих маркировке животных
Фото: Giorgos Moutafis/ReutersGiorgos Moutafis/Reuters

Оно вступит в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. Всего перечень состоит из 12 пунктов: служебные животные, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы и козы, а также олени, верблюды, пчелы, домашняя птица, пушные звери, кролики, рыбы аквакультурного происхождения. Учет животных осуществляется безвозмездно ветеринарами. Уникальный номер действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается, отмечается в постановлении.

Исключением из правил учета являются служебные животные, принадлежащие различным федеральным органам исполнительной власти. Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) внес в кабмин предложения по предотвращению случаев нападений собак на людей.

Политика,Совет по правам человека,Правительство РФ,
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