Правительство РФ утвердило перечень подлежащих маркировке животных

Оно вступит в силу 1 марта 2024 года и будет действовать до 1 марта 2030 года. Всего перечень состоит из 12 пунктов: служебные животные, крупный рогатый скот, свиньи, лошади, овцы и козы, а также олени, верблюды, пчелы, домашняя птица, пушные звери, кролики, рыбы аквакультурного происхождения. Учет животных осуществляется безвозмездно ветеринарами. Уникальный номер действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается, отмечается в постановлении.