Депутат Романов оценил успехи российских нейросетей

Успех нейросети Kandinsky 2.1 - большая победа российских инженеров и база для технологического суверенитета России, полагает депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов.
Ранее стало известно, что генеративной модели Сбера потребовалось всего 4 дня, чтобы достичь 1 млн уникальных пользователей. При этом нашумевший ChatGPT набрал миллион пользователей за 5 дней.
«Все технологические сообщество внимательно следит за успехами российских разработок. Наши специалисты в искусственном интеллекте в очередной раз демонстируют свою глубокую экспертизу и показывают, что наша страна находится на пике прогресса в области современных технологий», — заявил Романов.
Напомним, что нейросеть была анонсирована 4 апреля. Она способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке.