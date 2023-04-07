Депутат Романов оценил успехи российских нейросетей

«Все технологические сообщество внимательно следит за успехами российских разработок. Наши специалисты в искусственном интеллекте в очередной раз демонстируют свою глубокую экспертизу и показывают, что наша страна находится на пике прогресса в области современных технологий», — заявил Романов.