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33 минуты назад

Депутат Романов оценил успехи российских нейросетей

Газета.Ru

Успех нейросети Kandinsky 2.1 - большая победа российских инженеров и база для технологического суверенитета России, полагает депутат Госдумы, первый зампред комитета по контролю Михаил Романов.

Депутат Романов оценил успехи российских нейросетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что генеративной модели Сбера потребовалось всего 4 дня, чтобы достичь 1 млн уникальных пользователей. При этом нашумевший ChatGPT набрал миллион пользователей за 5 дней.

«Все технологические сообщество внимательно следит за успехами российских разработок. Наши специалисты в искусственном интеллекте в очередной раз демонстируют свою глубокую экспертизу и показывают, что наша страна находится на пике прогресса в области современных технологий», — заявил Романов.

Напомним, что нейросеть была анонсирована 4 апреля. Она способна всего за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке.

Политика,Михаил Романов,Госдума,
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