В России отреагировали на данные о перезапуске биолабораторий США на Украине

«То, что такая работа возобновляется, означает, что их (лабораторий — прим "Ленты.ру") хозяева очень дорожат теми наработками, которые есть, и они хотят использовать пока еще существующую возможность завершить ряд исследований, получить итоги по тем опытам и экспериментам, которые были. США умеют считать деньги, и задача довести исследования до конца перед ними стоит», — сказал парламентарий.