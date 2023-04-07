В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине

«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – приводит слова Пескова CNN.