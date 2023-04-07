В Кремле прокомментировали утечку секретных документов по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утечку секретных документов по Украине. Об этом сообщает CNN.
По словам Пескова, у Кремля нет никаких сомнений в том, что в конфликт на Украине прямо или косвенно вовлечены США и НАТО.
«У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной. Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации», – приводит слова Пескова CNN.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что в социальные сети попали секретные материалы, в которых излагаются планы Украины касательно конфликта с Россией, а также намерения США и НАТО по укреплению военной мощи Киева.