Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ одной фразой

Она напомнила, что, по данным СМИ, при визите в Германию Зеленского могут наградить премией Карла Великого .

О том, что президент Украины вскоре может посетить Германию, ранее сообщила газета Bild am Sonntag. По ее данным, Зеленский в мае может приехать в страну впервые с момента начала специальной военной операции.