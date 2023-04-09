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9 минут назад

Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила планы президента Украины Владимира Зеленского посетить ФРГ. Свой комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ одной фразой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К своим потянулся», — такой фразой дипломат отреагировала на появившиеся в сети сообщения.

Она напомнила, что, по данным СМИ, при визите в Германию Зеленского могут наградить премией Карла Великого.

«Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке», — добавила Захарова.

О том, что президент Украины вскоре может посетить Германию, ранее сообщила газета Bild am Sonntag. По ее данным, Зеленский в мае может приехать в страну впервые с момента начала специальной военной операции.

Политика,Карл Великий,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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