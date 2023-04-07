В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Арктику

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует поездку в Арктику. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля сообщил, что планы президента пока не предусматривают посещение им этого региона.

Кроме того, комментируя проходящие в северной части страны учения «Безопасная Арктика-2023», пресс-секретарь президента подчеркнул, что российская спасательная служба является одной из самых передовых в мире.

«Она продолжает процесс совершенствования, развития, это повседневная работа, и конечно это весьма и весьма отрадно», — сказал он.

Накануне в Мурманске стартовали масштабные международные учения «Безопасная Арктика-2023», в которых участвуют 3,5 тысячи человек и 650 единиц техники. За два дня им предстоит на практике отработать 16 вводных и решить 110 опытно-исследовательских задач, включая ликвидацию аварию на атомном ледоколе и спасение рабочих из условно затопленных горных выработок. Полученные результаты будут использованы в работе по повышению безопасности в арктической зоне России.