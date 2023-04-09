Запад не вспоминает о ядерном оружии США в Европе, но истерично реагирует на планы РФ создать хранилища для такого оружия в Белоруссии, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Комментируя обсуждение президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко темы ядерного оружия на состоявшихся переговорах в Москве, Песков добавил:

"Ну, да, это сейчас очень важная тема. Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин".

Ранее Путин сообщил, что РФ по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. При этом он подчеркнул, что речь не идет о передаче вооружений. Как отметил российский лидер, 1 июля заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории.