Лавров: Россия пошла на небольшое обострение с зерновой сделкой

Россия была вынуждена пойти «на небольшое обострение» и продлить зерновую сделку только на 60 дней, так как препоны в отношении экспорта российской продукции не только сохраняются, но и даже ужесточаются. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны. В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку — лишь три процента.

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Анкаре указал на то, что российская часть сделки совершенно не выполняется, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

«Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. (…) Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются», — пояснил он.

Глава МИД России отметил, что намерен обсудить в ходе своего визита в Турцию дальнейшие перспективы развития «всей этой ситуации в условиях, когда решения, принятые по инициативе генерального секретаря ООН, блокируются».

«Мы и вынуждены были, один раз продлив эту сделку на второй период 120 дней и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней», — пояснил Лавров.