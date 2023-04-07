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23 минуты назад

Лавров: Россия пошла на небольшое обострение с зерновой сделкой

Алиса Селезнёва

Россия была вынуждена пойти «на небольшое обострение» и продлить зерновую сделку только на 60 дней, так как препоны в отношении экспорта российской продукции не только сохраняются, но и даже ужесточаются. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны. В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что 45% вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку — лишь три процента.

20 марта пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что Москва приняла решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней.

Путин озвучил требования России по зерновой сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в Анкаре указал на то, что российская часть сделки совершенно не выполняется, несмотря на достигнутые ранее договоренности.

«Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. (…) Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются», — пояснил он.

Глава МИД России отметил, что намерен обсудить в ходе своего визита в Турцию дальнейшие перспективы развития «всей этой ситуации в условиях, когда решения, принятые по инициативе генерального секретаря ООН, блокируются».

«Мы и вынуждены были, один раз продлив эту сделку на второй период 120 дней и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней», — пояснил Лавров.

Он также подчеркнул, что Россия уже задумалась, нужна ли ей зерновая сделка.

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