Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах по урегулированию ситуации на Украине может идти речь только в том случае, если российские интересы будут брать в расчет. Соответствующее объявление он сделал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает RT.
Министр подчеркнул, что Россия не раз проявляла готовность к переговорам.
«Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учёта российских законных интересов и озабоченностей», — отметил Лавров.
Он указал на то, что Москва неоднократно излагала озабоченности в диалоге с Западом, в частности, с НАТО. Однако, как уточнил министр, страны проигнорировали позицию России.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратился к мировому сообществу с призывом провести мирные переговоры по Украине.