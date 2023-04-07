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9 минут назад

Лавров назвал условие для переговоров по Украине

Лера Букина

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что о переговорах по урегулированию ситуации на Украине может идти речь только в том случае, если российские интересы будут брать в расчет. Соответствующее объявление он сделал на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, передает RT.

Министр подчеркнул, что Россия не раз проявляла готовность к переговорам.

«Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учёта российских законных интересов и озабоченностей», — отметил Лавров.

Он указал на то, что Москва неоднократно излагала озабоченности в диалоге с Западом, в частности, с НАТО. Однако, как уточнил министр, страны проигнорировали позицию России.

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Ранее председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратился к мировому сообществу с призывом провести мирные переговоры по Украине.

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