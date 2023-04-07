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7 минут назад

Кремль отреагировал на заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкен о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие недели.

Кремль отреагировал на заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это заявление является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", - сказал он.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что наступление украинских войск, возможно, начнется в ближайшие недели. При этом он добавлял, что по ситуации с Крымом и попытками установить над ним контроль Киеву нужно учитывать мнение жителей. Другие подробности по ситуации с контрнаступлением ВСУ госсекретарь США не привел.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Энтони Блинкен,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Горячая новость,
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