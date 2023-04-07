Кремль отреагировал на заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкен о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие недели.

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"Это заявление является предметом тщательного отслеживания наших военных. Они учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", - сказал он.

Ранее Энтони Блинкен заявлял, что наступление украинских войск, возможно, начнется в ближайшие недели. При этом он добавлял, что по ситуации с Крымом и попытками установить над ним контроль Киеву нужно учитывать мнение жителей. Другие подробности по ситуации с контрнаступлением ВСУ госсекретарь США не привел.