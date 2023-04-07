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15 минут назад

Лавров назвал цель Запада после «покорения России»

Lenta.ruиещё 1

После покорения России следующей целью Запада будет КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров назвал цель Запада после «покорения России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда Россия будет покорена, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно», — сказал российский дипломат.

По словам министра, агрессия Запада распространится на те государства, которые будут «руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов».

Лавров также заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Глава МИД назвал «нечистоплотным приемом» заявления Брюсселя о невозможности прекратить боевые действия и одновременный призыв к России к их прекращению.

До этого Лавров заявил о желании Запада вбить клин между Москвой и Пекином. По его мнению, такой попыткой являются разговоры о якобы российской экономической зависимости от Китая.

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,
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