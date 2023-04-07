Лавров назвал цель Запада после «покорения России»

После покорения России следующей целью Запада будет КНР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Когда Россия будет покорена, следующей целью будет Китай, да и вообще любая страна, которая осмелится действовать самостоятельно», — сказал российский дипломат.

По словам министра, агрессия Запада распространится на те государства, которые будут «руководствоваться своими национальными интересами, а не интересами, которые определяют действия Соединенных Штатов».

Лавров также заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Глава МИД назвал «нечистоплотным приемом» заявления Брюсселя о невозможности прекратить боевые действия и одновременный призыв к России к их прекращению.