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СК РФ предъявил обвинение экс-министру обороны Украины

Следственным комитетом России было предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

СК РФ предъявил обвинение экс-министру обороны Украины
© globallookpress.com

Как утверждается, это связано с обстрелами территорий ЛНР и ДНР, которые повлекли за собой гибель и ранения мирных жителей, говорится в сообщении. Полторак занимал пост министра обороны Украины в период с 2014 по 2019 год.

Его сочли виновным в том, что в результате командования подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушились или частично повредились 2 тыс. гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, оказались ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. Сейчас в стране принимают меры к его розыску и аресту.

Ранее сообщалось, что Следственным комитетом России было предъявлено обвинение в адрес первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника, замначальника Генштаба ВСУ Александра Локоту и заместителя командующего Сухопутными войсками Украины Андрея Грищенко в гибели более 500 мирных граждан.

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