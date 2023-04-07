Лавров и Чавушоглу начали переговоры в президентском дворце в Анкаре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал в пятницу переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в президентском дворце в Анкаре, передает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что в контактах с турецкой стороной Лавров подробно обсудит вопросы энергетики, ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки, а также задачи по нормализации обстановки в Нагорном Карабахе и в диалоге Анкары и Дамаска.