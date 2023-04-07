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Володин назвал негодяями оскорбляющих страну россиян

Те россияне, которые оскорбляют свою страну, являются негодяями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин назвал негодяями оскорбляющих страну россиян
© РИА Новости

«Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан», — написал политик, спросив у подписчиков, считают ли они необходимым запретить оскорбляющим страну людям получать деньги за рекламу и авторские права из российских источников.

Ранее парламентарий заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. По его мнению, в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц», чтобы сохранить благосостояние за границей.

Высказываясь об уехавших из России, Володин заявлял, что поступок людей, которые покинули Россию, является предательством по отношению к стране. Политик уверен, что уехавшие из России люди в будущем будут сожалеть об этом решении и осознают свою ошибку, но будет уже поздно.

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