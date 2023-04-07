Мишустин сообщил, что скоро посетит Северный Кавказ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг на встрече с депутатами сообщил о планах в скором времени посетить Северный Кавказ.
"Собираюсь скоро в Северо-Кавказский федеральный округ, пока еще не приняли решение, но, скорее всего, мы еще соберем всех коллег, руководителей регионов Северного Кавказа на комиссию по развитию Северного Кавказа, которую я хочу лично провести", - сказал глава кабмина.
Он продолжил, что на этой комиссии обязательно речь пойдет и о туризме. "Турпоток в округе в 2022 году превысил 1,3 млн человек, что на 60% больше, чем в 2019 году", - обратил внимание Мишустин, отметив, что специально привел допандемийный показатель.
"Такие горнолыжные курорты, как "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", - это все яркие жемчужины. На Кавказе вообще все красиво, особенно сейчас, весна начинается, да и зимой, и летом. Мы целый комплекс мер рассматривали недавно на стратегической сессии, и до 2026 года планируется привлечь 38,5 млрд рублей. Это бюджетные средства и 100 млрд частных инвестиций. Сейчас такая программа создана, я вижу, что очень много бизнесменов в туристическую отрасль направляют свои инвестиции. У нас к 2030 году турпоток на Северном Кавказе должен превысить 10 млн человек", - пояснил Мишустин.
Он добавил, что будут построены и новые железные и автодороги, в частности, маршрут "Лагонаки - Сочи - Архыз" был одобрен президентом России. Планируется также создать 530 горнолыжных трасс, 17 тыс. гостиничных номеров, добавил Мишустин.
"В общем, очень серьезные планы, которые уже подтверждены инвестициями и соответствующими нормативными документами", - заключил он.
В целом председатель правительства назвал туризм одним из приоритетов работы правительства, подчеркнув, что все вложения в туристическую отрасль, как правило, приводят к кратному росту смежных отраслей.