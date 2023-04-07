Мишустин сообщил, что скоро посетит Северный Кавказ

"Такие горнолыжные курорты, как "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи", "Мамисон", - это все яркие жемчужины. На Кавказе вообще все красиво, особенно сейчас, весна начинается, да и зимой, и летом. Мы целый комплекс мер рассматривали недавно на стратегической сессии, и до 2026 года планируется привлечь 38,5 млрд рублей. Это бюджетные средства и 100 млрд частных инвестиций. Сейчас такая программа создана, я вижу, что очень много бизнесменов в туристическую отрасль направляют свои инвестиции. У нас к 2030 году турпоток на Северном Кавказе должен превысить 10 млн человек", - пояснил Мишустин.