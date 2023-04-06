Лавров пообщался с Чавушоглу за ужином «без галстуков»

Встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре началась с ужина без галстуков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.
На ролике, которое агентство получило от МИД страны, Лавров и Чавушоглу сидят за одним столом вместе с сопровождающими их делегациями. В описании к видео указано, что они присутствуют на ужин-ифтар, так как в Турции сейчас пост Рамадан, хотя министр РФ не держит пост и не исповедует ислам. На всех присутствующих мужчинах нет галстуков. Суть диалога на ужине неизвестна.
Также фотографию с него у себя в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что сегодня у министров ужин, а завтра назначены переговоры.
Напомним, что Лавров прибыл в Анкару сегодня, 6 апреля, где у него запланирована встреча с Чавушоглу, на которой он обсудит состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, энергетику, туризм и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Закавказье, возобновление отношений между Арменией и Турцией и Ближний Восток.