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9 минут назад

В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства

Елена Прошина

Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии продолжается и будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит

В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства
Фото: РИА Новости РИА Новости

«РИА Новости».

Песков отметил, что речь идет о «богатой палитре союзнических отношений» и «реализации союзных программ» России и Белоруссии. Он указал, что премьер-министры двух стран обсуждали, что «за минувший год государствам действительно удалось достичь великолепных результатов».

«И эта работа будет продолжаться. Вот что было главное», — заключил Песков.

Ранее он сообщал, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Кремле обсудили реализацию союзных инициатив и достигнутые в этом плане успехи.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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