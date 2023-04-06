В Кремле заявили о продолжении работы по созданию Союзного государства

Работа по укреплению Союзного государства России и Белоруссии продолжается и будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит

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«РИА Новости».

Песков отметил, что речь идет о «богатой палитре союзнических отношений» и «реализации союзных программ» России и Белоруссии. Он указал, что премьер-министры двух стран обсуждали, что «за минувший год государствам действительно удалось достичь великолепных результатов».

«И эта работа будет продолжаться. Вот что было главное», — заключил Песков.