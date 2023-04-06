Путин заявил о подготовке Концепции безопасности Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси рассказал о подготовке общего документа в сфере безопасности.

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"В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства", - сказал он.

В этом документе, пояснил российский лидер, имеется в виду необходимость сформулировать основополагающие задачи взаимодействия двух стран в свете растущей напряженности на их внешних границах государств и развязывания против Москвы и Минска "санкционной и информационной войны".

Владимир Путин также отметил, что Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технической сфере.