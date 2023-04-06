$79.50+0.1487.10+0.37
32 минуты назад

Путин заявил о подготовке Концепции безопасности Союзного государства

Российская Газетаиещё 8

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси рассказал о подготовке общего документа в сфере безопасности.

Путин заявил о подготовке концепции безопасности Союзного государства
Фото: ТАССТАСС

"В данном контексте большое значение имеет вынесенный на повестку дня вопрос о начале подготовки Концепции безопасности Союзного государства", - сказал он.

В этом документе, пояснил российский лидер, имеется в виду необходимость сформулировать основополагающие задачи взаимодействия двух стран в свете растущей напряженности на их внешних границах государств и развязывания против Москвы и Минска "санкционной и информационной войны".

Владимир Путин также отметил, что Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширять сотрудничество в военно-технической сфере.

"И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов, по-настоящему важно с учетом непростой международной обстановки именно сегодня", - подчеркнул президент РФ.

Политика,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий