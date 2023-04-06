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47 минут назад

Путин проводит в Кремле рабочую встречу с Сальдо

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин проводит рабочую встречу с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо.

Путин проводит в Кремле рабочую встречу с Сальдо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в среду президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета безопасности РФ и обсудил на нем вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых регионах. Руководители всех четырех новых субъектов присутствовали на заседании Совбеза очно. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля. Как планировалось, президент должен был провести отдельные встречи с руководителями новых регионов, однако из-за насыщенного графика они были перенесены на четверг.

Предыдущий раз Путин и Сальдо встречались в декабре прошлого года, когда врио губернатора Херсонской области был в Кремле по случаю награждения орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Политика,Владимир Сальдо,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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