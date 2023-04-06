Путин проводит в Кремле рабочую встречу с Сальдо

Ранее в среду президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета безопасности РФ и обсудил на нем вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в новых регионах. Руководители всех четырех новых субъектов присутствовали на заседании Совбеза очно. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля. Как планировалось, президент должен был провести отдельные встречи с руководителями новых регионов, однако из-за насыщенного графика они были перенесены на четверг.