Стали известны темы переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе вчерашней встречи обсуждали вопросы, которые обозначили в самом ее начале. Об этом пишет РИА Новости.

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Напомним, встреча двух лидеров прошла в среду в Кремле. Сообщалось, что Лукашенко заявил о реализации 28 союзных инициатив с впечатляющим показателем в 80 процентов. В свою очередь, президент России сообщил, что в различных аспектах, таких как безопасность и экономика, были достигнуты большие успехи.

Кроме того, Путин отметил, что обратил внимание на обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту и готов обсудить его.