$79.50+0.1487.10+0.37
13 минут назад

Стало известно, что обсуждали Путин и Лукашенко во время встречи

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе вчерашней встречи обсуждали вопросы, которые обозначили в самом ее начале. Об этом пишет РИА Новости.

Стали известны темы переговоров Путина и Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, встреча двух лидеров прошла в среду в Кремле. Сообщалось, что Лукашенко заявил о реализации 28 союзных инициатив с впечатляющим показателем в 80 процентов. В свою очередь, президент России сообщил, что в различных аспектах, таких как безопасность и экономика, были достигнуты большие успехи.

Кроме того, Путин отметил, что обратил внимание на обращение Лукашенко к белорусскому народу и парламенту и готов обсудить его.

Путин встретил Лукашенко в Кремле шуткой про зарплату

Ранее Песков говорил, что прошедшие переговоры президентов были довольно продолжительными и содержательными. Встреча затянулась далеко за полночь.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий