Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты

Состав членов Общественной палаты РФ, которых утверждает президент России, обновился. Из 40 человек, представленных в списке, семь впервые войдут в состав этого консультативно-совещательного органа. Указ главы государства опубликован в четверг.
Напомним, что палата действует с 2005 года. Она формируется из 40 россиян с особыми заслугами перед государством и обществом, которых утверждает президент, а также 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Таким образом, после вхождения в Россию новых регионов в ОП будут 172 члена.
Владимир Путин определил свои кандидатуры по результатам консультаций с общественными объединениями, некоммерческими и научными организациями. Новыми членами ОП стали писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, Дид Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дашинима Содномдоржиев, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев, замглавного редактора мультимедийного информационного центра "Известия" Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, а также руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина. Одной из миссий нового состава станет социальная и правовая защита участников спецоперации и членов их семей, сообщается на сайте ОП.
В новый состав ОП вошли писатель Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем и другие
Остаются в Общественной палате действующий секретарь Лидия Михеева, ее первый заместитель Герой России Вячеслав Бочаров. Также среди тех, кто сохранит места в восьмом составе, кардиохирург Лео Бокерия, экономист Александр Галушка, гроссмейстер Сергей Карякин, летчик Константин Ярошенко, сыровар Олег Сирота, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая. В президентскую квоту традиционно включены и представители конфессий - председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда, муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.