Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты

Состав членов Общественной палаты РФ, которых утверждает президент России, обновился. Из 40 человек, представленных в списке, семь впервые войдут в состав этого консультативно-совещательного органа. Указ главы государства опубликован в четверг.

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Напомним, что палата действует с 2005 года. Она формируется из 40 россиян с особыми заслугами перед государством и обществом, которых утверждает президент, а также 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Таким образом, после вхождения в Россию новых регионов в ОП будут 172 члена.

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Владимир Путин определил свои кандидатуры по результатам консультаций с общественными объединениями, некоммерческими и научными организациями. Новыми членами ОП стали писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, скрипач Петр Лундстрем, Дид Хамбо Лама Буддийской традиционной Сангхи России Дашинима Содномдоржиев, председатель Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Черногаев, замглавного редактора мультимедийного информационного центра "Известия" Никита Анисимов, радиоведущий Армен Гаспарян, а также руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина. Одной из миссий нового состава станет социальная и правовая защита участников спецоперации и членов их семей, сообщается на сайте ОП.