Песков раскрыл детали встречи Путина с представителем Эрдогана

Президент России Владимир Путин встречался с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, обсуждены вопросы реализации крупных совместных проектов. Об этом в четверг рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Представителю Кремля задали вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о факте такой встречи и обсуждении в ходе нее сотрудничества по строительству атомной электростанции «Аккую».