Песков раскрыл детали встречи Путина с представителем Эрдогана

Президент России Владимир Путин встречался с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, обсуждены вопросы реализации крупных совместных проектов. Об этом в четверг рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представителю Кремля задали вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о факте такой встречи и обсуждении в ходе нее сотрудничества по строительству атомной электростанции «Аккую».
Со своей стороны пресс-секретарь российского лидера подтвердил эту информацию. «Действительно, такая встреча имела место», — цитирует ТАСС Пескова. При этом, комментируя возможный визит Путина в Турцию на церемонию открытия АЭС, Песков подчеркнул, что Россия на мероприятии будет представлена на должном уровне.