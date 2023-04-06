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53 минуты назад

Песков раскрыл детали встречи Путина с представителем Эрдогана

Парламентская газета

Президент России Владимир Путин встречался с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном, обсуждены вопросы реализации крупных совместных проектов. Об этом в четверг рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков раскрыл детали встречи Путина с представителем Эрдогана
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Представителю Кремля задали вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения в СМИ о факте такой встречи и обсуждении в ходе нее сотрудничества по строительству атомной электростанции «Аккую».

Со своей стороны пресс-секретарь российского лидера подтвердил эту информацию. «Действительно, такая встреча имела место», — цитирует ТАСС Пескова. При этом, комментируя возможный визит Путина в Турцию на церемонию открытия АЭС, Песков подчеркнул, что Россия на мероприятии будет представлена на должном уровне.

Политика,Ибрагим Калын,Дмитрий Песков,Владимир Путин,АЭС Аккую,
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