Как выглядит памятник Владимиру Жириновскому

В Москве открыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Монумент установлен на Новодевичьем кладбище. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 2,75 метра. Монумент создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Как памятник Владимиру Жириновскому – в галерее Рамблера.