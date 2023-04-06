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1 час назад

Как выглядит памятник Владимиру Жириновскому

Александр Котлеткин

В Москве открыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Монумент установлен на Новодевичьем кладбище. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 2,75 метра. Монумент создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Как памятник Владимиру Жириновскому – в галерее Рамблера.

1/9 Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: ТАСС
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3/9 Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии открытия памятника лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти на Новодевичьем кладбище
Фото: ТАСС
4/9  Дочь Жириновского Анастасия Петрова на церемонии открытия памятника лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: ТАСС
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5/9 Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: ТАСС
6/9 Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому открыли в годовщину его смерти
Фото: ТАСС
7/9 Член партии ЛДПР Виктор Бут на церемонии открытия памятника лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: ТАСС
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8/9 Церемония открытия памятника лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: ТАСС
9/9 Высота памятника работы художника Андрея Ковальчука - 2,75 метра
Фото: ТАСС

На мероприятии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского. Церемонию вел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Как памятник Владимиру Жириновскому – в галерее Рамблера.

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