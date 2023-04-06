Как выглядит памятник Владимиру Жириновскому

В Москве открыли памятник основателю и первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Монумент установлен на Новодевичьем кладбище. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, общая высота памятника вместе с постаментом составляет 2,75 метра. Монумент создан народным художником РФ Андреем Ковальчуком. Как памятник Владимиру Жириновскому – в галерее Рамблера.
На мероприятии присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры нижней палаты парламента Сергей Неверов и Петр Толстой, министр финансов Антон Силуанов, депутаты фракции, член ЛДПР Виктор Бут, сын и дочь Жириновского. Церемонию вел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.
Как памятник Владимиру Жириновскому – в галерее Рамблера.