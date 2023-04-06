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46 минут назад

Путин вспомнил Жириновского

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин вспомнил о заслугах Владимира Жириновского и заявил, что бывший лидер ЛДПР всегда твердо защищал суверенитет и достоинство страны. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин вспомнил Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он был патриотом, талантливым, неординарным человеком, авторитетным политиком, ярким оратором и полемистом, создателем и настоящим лидером старейшей политической партии современной России, руководству которой он посвятил многие годы жизни», — говорится в тексте телеграммы.

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. На Новодевичьем кладбище в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР открыли памятник в его честь.

Политика,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,
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