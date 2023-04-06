Захарова призвала НАТО «уйти на пенсию»

"Все чаще от генсекретаря альянса Йенса Столтенберга звучат заявления о глобальной роли альянса <...>. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада. В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО - вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод - в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном МИД РФ в четверг.