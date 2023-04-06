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12 минут назад

Захарова считает, что НАТО "пора уйти на пенсию" из-за агрессивных действий альянса

ТАССиещё 5

НАТО пытается сделать мир опаснее, стараясь не допустить появления альтернативных центров силы и все чаще утверждая о своей глобальной роли и необходимости выхода за пределы Евроатлантики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что альянсу "пора уйти на пенсию".

Захарова призвала НАТО «уйти на пенсию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом дипломат прокомментировала прошедшее накануне заседание Совета НАТО на уровне глав МИД, приуроченное к 74-й годовщине существования альянса.

"Все чаще от генсекретаря альянса Йенса Столтенберга звучат заявления о глобальной роли альянса <...>. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада. В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО - вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод - в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном МИД РФ в четверг.

По мнению официального представителя ведомства, НАТО посредством присоединения к нему Финляндии старается "узурпировать всю систему евробезопасности".

"Очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону - плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении. Как мы видим, на этом НАТО не намерена останавливаться", - добавила она.

Политика,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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