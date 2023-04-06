Захарова призвала НАТО «уйти на пенсию»

НАТО пытается сделать мир опаснее, стараясь не допустить появления альтернативных центров силы и все чаще утверждая о своей глобальной роли и необходимости выхода за пределы Евроатлантики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, добавив, что альянсу "пора уйти на пенсию".
Таким образом дипломат прокомментировала прошедшее накануне заседание Совета НАТО на уровне глав МИД, приуроченное к 74-й годовщине существования альянса.
"Все чаще от генсекретаря альянса Йенса Столтенберга звучат заявления о глобальной роли альянса <...>. Все делается для того, чтобы мир стал еще опаснее, дабы не допустить существование альтернативных центров силы, способных подорвать гегемонию Запада. В целом можно с уверенностью констатировать, что безопасность и НАТО - вещи несовместимые. В этой связи напрашивается только один вывод - в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном МИД РФ в четверг.
По мнению официального представителя ведомства, НАТО посредством присоединения к нему Финляндии старается "узурпировать всю систему евробезопасности".
"Очередной жертвой Североатлантического альянса стала Финляндия, власти которой решили распрощаться с многолетним нейтралитетом своей страны в обмен на превращение ее в прифронтовую зону - плацдарм для сдерживания России на северо-западном направлении. Как мы видим, на этом НАТО не намерена останавливаться", - добавила она.