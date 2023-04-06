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20 минут назад

Шеремет исключил переговоры о статусе Крыма

Парламентская газета

Переговоры по статусу Крыма исключены, киевские власти должны думать о сохранении границ оставшейся Украины. Об этом заявил член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

В Госдуме исключили переговоры с Украиной о статусе Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил о готовности Киева к дипломатическим переговорам с Россией по вопросу Крыма в случае контрнаступления ВСУ до границ полуострова.

«Их самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — цитирует РИА «Новости» Шеремета.

При этом он подчеркнул, что попытки украинской армии посягнуть на российские регионы будут сокрушены без ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украина назвала условия для переговоров по Крыму

По словам депутата, украинский лидер и его команда продолжают мечтать о возвращении Крыма, хотя в реальности их действия получат жесткий ответ.

«Если и возможны переговоры, то только на условиях России. А это полная деоккупация всей оставшейся территории Украины от нацистского режима, денацификация и сдача Зеленского в плен», — заключил парламентарий.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что власти сделают все для пресечения угроз Крыму. Глава государства отметил, что, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась страна, будут последовательно решаться задачи ускоренного социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Помимо этого, будут осуществляться планы по повышению качества жизни людей.

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Госдума,
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