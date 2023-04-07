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23 минуты назад

Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие ИИ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие ИИ, призвав использовать технологии во благо человечества, сообщает РИА Новости.

Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие ИИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всегда будут стоять такие серьезные философские вопросы - до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект. Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, ну, мы должны просто прислушаться к этому, посмотреть, какого рациональное зерно, ну и постараться не сделать каких-то ошибок", - заявил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы.

Он отметил, что без использования подобных технологий на благо человечества, технический прогресс становится невозможным.

Ранее ученые из Седарс-Синайского медицинского центра выяснили, что ChatGPT, чат-бот с искусственным интеллектом, может помочь улучшить результаты лечения пациентов с циррозом и раком печени, предоставляя им легкую для понимания информацию.

Политика,Наука и техника,Михаил Мишустин,Госдума,
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