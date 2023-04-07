Мишустин прокомментировал призывы ограничить развитие ИИ

"Всегда будут стоять такие серьезные философские вопросы - до чего допускать с точки зрения алгоритмизации искусственный интеллект. Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, ну, мы должны просто прислушаться к этому, посмотреть, какого рациональное зерно, ну и постараться не сделать каких-то ошибок", - заявил Мишустин на встрече с депутатами Государственной думы.