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1 час назад

Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

ТАССиещё 6

Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии телеканалу "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в среду в Telegram-канале.

Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Фото: ТАССТАСС

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего", - указал министр.

По его словам, отношения РФ и США нужно поддерживать. "Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится", - сказал он.

Политика,Павел Зарубин,Сергей Лавров,МИД России,Горячая новость,
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