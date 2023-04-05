Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего", - указал министр.

По его словам, отношения РФ и США нужно поддерживать. "Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится", - сказал он.