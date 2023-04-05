Россия обвинила Украину в попытках воздействовать на спутники связи

МИД РФ заявил, что власти Украины пытаются воздействовать на гражданские спутники связи России . Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в этом Киеву помогают зарубежные специалисты. МИД также подчёркивает, что воздействие на гражданские спутники является грубым нарушением международного права, поэтому Москва оставляет за собой право принять соответствующие меры.