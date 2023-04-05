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МИД России обвинил Украину в попытках воздействовать на гражданские спутники связи

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МИД РФ заявил, что власти Украины пытаются воздействовать на гражданские спутники связи России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россия обвинила Украину в попытках воздействовать на спутники связи
© © АО "Российские космические системы"

Отмечается, что в этом Киеву помогают зарубежные специалисты. МИД также подчёркивает, что воздействие на гражданские спутники является грубым нарушением международного права, поэтому Москва оставляет за собой право принять соответствующие меры.

«Российская сторона вправе ответить подобающим образом. Все необходимые возможности для этого имеются», – говорится в заявлении.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил об усилении террористической активности в новых регионах.

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