Захарова оценила возможность наладить отношения с Черногорией после смены президента

Россия не питает никаких иллюзий по поводу перспектив развития отношений с Черногорией в связи с избранием нового президента и намерена исходить из конкретных шагов, которые предпримет Подгорица. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

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По ее словам, на данный момент уровень отношений с Черногорией «достиг своего исторического минимума». Захарова отметила, что их восстановление «возможно лишь при наличии желания и политической воли для решения накопившихся за последние годы вопросов, проблем и противоречий».

«Мы никаких иллюзий не питаем и будем исходить из конкретных шагов, которые Подгорица может делать или сделает в двусторонних делах», — добавила она.

Также Захарова указала, что Россия открыта для диалога, но только если он будет «равноправным, взаимоуважительным, взаимовыгодным, на основе международного права и двусторонних соглашений», поскольку только такой Москва выстраивает со всеми странами.