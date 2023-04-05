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1 час назад

Лавров приедет в Самарканд на совет глав МИД стран СНГ

Газета.Ru

Глава МИД России Сергей Лавров 14 апреля примет участие в заседании совета глав МИД стран Содружества независимых государств (СНГ) в Узбекистане, который пройдет в Самарканде. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров приедет в Самарканд на совет глав МИД стран СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в ходе заседания будут обсуждаться итоги прошлогодних консультаций МИД стран СНГ, а также реализация программы действий для активизации сотрудничества внешнеполитических ведомств. Еще одной темой обсуждения станет выбор молодежных столиц СНГ на следующие три года.

Ранее Лавров прокомментировал серию визитов главы Государственного департамента США Энтони Блинкена в страны СНГ, назвав целью тура дипломата по странам Центральной Азии создание препятствий для их сотрудничества с РФ.

2 марта премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал встречу глав правительств стран СНГ в Сочи в июне.

Политика,Энтони Блинкен,Михаил Мишустин,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Госдеп США,
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