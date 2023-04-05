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54 минуты назад

Путин назвал напряженной обстановку в новых регионах

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин указал на на безжалостные действия киевского режима, который наносит ракетные удары по мирному населению.

"Обстановка в этих регионах (четырех новых субъектах РФ - прим. ТАСС) остается напряженной, киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ в среду.

Путин обратил внимание на то, что "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов".

Политика,Видео,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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