"Обстановка в этих регионах (четырех новых субъектах РФ - прим. ТАСС) остается напряженной, киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ в среду.