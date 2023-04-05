Президент России Владимир Путин указал на на безжалостные действия киевского режима, который наносит ракетные удары по мирному населению.
"Обстановка в этих регионах (четырех новых субъектах РФ - прим. ТАСС) остается напряженной, киевский режим продолжает совершать тяжкие преступления против живущих там мирных граждан, никого не жалеет, подвергает города и поселки ракетным ударам, артиллерийским, минометным обстрелам", - заявил глава государства на заседании Совета безопасности РФ в среду.
Путин обратил внимание на то, что "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов".