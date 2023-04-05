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20 минут назад

Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России

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Потенциал спецслужб западных стран задействован в подготовке Киевом терактов в России. Об этом на заседании Совбеза заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал глава государства.

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе на Университетской набережной. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Политика,Владлен Татарский,Владимир Путин,
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