Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов федерации, но и совершают преступления в других регионах. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран — западных спецслужб», — сказал глава государства.