Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

"Как вы знаете, в 2019 году мы заключили два соглашения с США и с Россией. Сказали, что любой член "Демократического союза" или "Сил народной самообороны" (ДС, СДС, курдские организации в Сирии, признанные террористическими в Анкаре - прим. ТАСС), который появится в 30-километровой приграничной [к Турции] зоне, будет нашей прямой и законной целью. И мы это реализуем на практике", - сказал он.