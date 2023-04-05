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23 минуты назад

Турция заявила, что ждет от России выполнения договоренностей по Сирии

ТАСС

Турция ждет от России выполнения условий заключенных в 2019 году соглашений относительно вывода курдских группировок из приграничной зоны в Сирии. Об этом в среду заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Anadolu Agency.

Турция ждет от России выполнения договоренностей по Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Как вы знаете, в 2019 году мы заключили два соглашения с США и с Россией. Сказали, что любой член "Демократического союза" или "Сил народной самообороны" (ДС, СДС, курдские организации в Сирии, признанные террористическими в Анкаре - прим. ТАСС), который появится в 30-километровой приграничной [к Турции] зоне, будет нашей прямой и законной целью. И мы это реализуем на практике", - сказал он.

Калын отметил, что все военные операции Турции в этом сирийском регионе осуществлялись на принципах данного соглашения с США.

"И от России мы ждем выполнения заключенного с ней соглашения. Речь о выводе сил ДС и СДС из этого региона, в особенности из Телль-Рифаата", - сообщил Калын.

Он имел в виду договоренности, заключенные отдельно с США и Россией в октябре 2019 года, когда Анкара начала военную операцию "Источник мира" против вооруженных отрядов курдов на севере Сирии. В частности, договоренности касались полного вывода курдских формирований из зоны проведения турецкой операции, а также закрепления территориальных реалий и турецкого контроля над районами проведения этой операции.

Политика,Ибрагим Калын,
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