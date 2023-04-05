Посольство РФ направило в МИД Болгарии ноту после действий вандалов в отношении памятника Советской армии в Софии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
31 марта вандалы вновь разрисовали памятник Советской армии в болгарской столице красной краской. Российские дипломаты выражали уверенность, что власти страны "все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь".
"Посольством России в Софии направлен в МИД Болгарии документ, нота. В нем выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сообщила Захарова.