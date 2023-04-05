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14 минут назад

РФ направила ноту Болгарии в связи с осквернением памятника Советской армии

ТАСС

Посольство РФ направило в МИД Болгарии ноту после действий вандалов в отношении памятника Советской армии в Софии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

31 марта вандалы вновь разрисовали памятник Советской армии в болгарской столице красной краской. Российские дипломаты выражали уверенность, что власти страны "все же примут действенные меры по недопущению подобных позорных акций впредь".

"Посольством России в Софии направлен в МИД Болгарии документ, нота. В нем выражена крайняя озабоченность непрекращающимися осквернениями монументов общей истории России и Болгарии", - сообщила Захарова.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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