О США, Украине и самобытности России: главное из заявлений Путина

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля провел церемонию вручения верительных грамот послам иностранных государств. Президент выступил с речью, его главные заявления — об отношениях с США, Украине и самобытности России — собрало ТАСС.
Президент подчеркнул, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура сделали Россию «самобытным государством-цивилизацией».
Путин отметил, что РФ за много веков выработала умение обеспечивать сосуществование разных народов и языковых групп.
Россия, заверил Путин, продолжит оставаться одним из центров мировой политики, а также будет выполнять «историческую миссию по поддержанию глобального баланса».
Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за отношения с США, основанные на принципах равенства и уважения, и будет придерживаться этой позиции и дальше.
Путин подчеркнул, что к украинскому кризису привели цветные революции, поддерживаемые США, и поддержка Вашингтоном госпереворота на Украине в 2014 году. Президент заявил, что все это также привело к деградации отношений между Россией и США.
«Сегодня двусторонние контакты [РФ и Норвегии — прим.ред.] сведены к минимуму, <…> вряд ли это отвечает интересам двух народов», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что тысячи советских солдат отдали жизни за спасение севера Норвегии от нацистов в 1944 году. Сейчас, по его словам, сотрудничества нет даже в значимом для обеих стран арктическом пространстве.
«Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно», — сказал Путин, напомнив о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году.
Он выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о создании международной независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».
Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником России на международной арене в целом и в арабском мире в частности.
Он подчеркнул, что Россия помогла Сирии отстоять суверенитет и независимость во время агрессии международных террористов.