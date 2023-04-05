О США, Украине и самобытности России: главное из заявлений Путина

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля провел церемонию вручения верительных грамот послам иностранных государств. Президент выступил с речью, его главные заявления — об отношениях с США, Украине и самобытности России — собрало ТАСС.

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О самобытности РФ

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Президент подчеркнул, что большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура сделали Россию «самобытным государством-цивилизацией».

Путин отметил, что РФ за много веков выработала умение обеспечивать сосуществование разных народов и языковых групп.

Россия, заверил Путин, продолжит оставаться одним из центров мировой политики, а также будет выполнять «историческую миссию по поддержанию глобального баланса».

Об отношениях с США

Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за отношения с США, основанные на принципах равенства и уважения, и будет придерживаться этой позиции и дальше.

О причинах конфликта на Украине

Путин подчеркнул, что к украинскому кризису привели цветные революции, поддерживаемые США, и поддержка Вашингтоном госпереворота на Украине в 2014 году. Президент заявил, что все это также привело к деградации отношений между Россией и США.

О минимуме контактов с Норвегией

«Сегодня двусторонние контакты [РФ и Норвегии — прим.ред.] сведены к минимуму, <…> вряд ли это отвечает интересам двух народов», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что тысячи советских солдат отдали жизни за спасение севера Норвегии от нацистов в 1944 году. Сейчас, по его словам, сотрудничества нет даже в значимом для обеих стран арктическом пространстве.

О неспокойном Балтийском море

«Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно», — сказал Путин, напомнив о диверсиях на «Северных потоках» в 2022 году.

Он выразил надежду, что Дания поддержит предложение России о создании международной независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

О надежном союзнике

Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником России на международной арене в целом и в арабском мире в частности.